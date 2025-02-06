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遠東新世紀新埔廠火警飄異味 臨近區里受影響

2025/2/6 10:28（2/6 10:34 更新）
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遠東新6日公告，新埔廠於凌晨2時53分發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3時半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查；21人送往附近醫院救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月6日
遠東新6日公告，新埔廠於凌晨2時53分發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3時半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查；21人送往附近醫院救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月6日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣遠東新世紀棉六場北廠房今天發生火警，縣府今天說，已進行空氣品質監測，下風處可能有空氣異味，包含竹北東興里、十興里等、竹市北區與香山區等區域，民眾多加留意。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，目前火勢已獲得控制，持續搶救中。

縣長楊文科前往現場關心，他在臉書發文表示，此次火警造成多人受傷，深感不捨與關切，也要求相關單位嚴密監控應變，確保安全，並即時啟動必要措施，此外也持續關注傷者狀況提供協助。

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他說，由於火勢產生煙霧，環保局即時進行空氣品質監測，提醒下風處區域可能出現異味，受影響處包含竹縣竹北市的東興里、十興里、鹿場里、斗崙里等區域，以及新竹市北區、香山區。

楊文科表示，提醒可能受到影響區域的新竹縣市民眾，可緊閉門窗，外出時做好個人防護如可戴口罩等。（編輯：李錫璋）1140206

新竹縣環保局提醒，下風處區域可能出現異味，受影響處包含新竹縣竹北市東興里、十興里、鹿場里、斗崙里等區域，以及新竹市北區、香山區。（圖取自facebook.com/ccchchg）
新竹縣環保局提醒，下風處區域可能出現異味，受影響處包含新竹縣竹北市東興里、十興里、鹿場里、斗崙里等區域，以及新竹市北區、香山區。（圖取自facebook.com/ccchchg）
楊文科
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