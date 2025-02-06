新竹縣遠東新世紀6年5次火警 居民憂不定時炸彈

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣新埔鎮遠東新世紀今天發生工廠火警，釀2死19傷。由於該廠2019年至今已發生5次火警，甚至常飄出惡臭造成空污，附近居民都很恐慌，認為是「不定時炸彈」。

依新竹縣消防局整理歷年訊息，新埔鎮遠東新世紀南廠2019年1月發生火警，現場為戶外儲槽起火燃燒，疑為外包商更換管線施工不慎，產生火花噴濺到一旁污水管造成起火，所幸無人員受傷受困。

2020年9月，新埔鎮遠東新世紀發生熱媒油洩漏情形，導致油臭味逸散至鄰近地區，當晚還發生火警，警消獲報到場控制火勢，無人傷亡。

2022年3月，該廠又因機械故障失火；2024年11月廠內因排氣風車故障發生火警，3層樓的鐵皮倉庫竄出火勢。

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竹縣消防局指出，今天近凌晨3時獲報棉六場北廠發生工廠火警，現場火舌竄出，造成1人當場身亡，1人到院前無生命跡象，送醫急救不治，另有19人受輕重傷送醫救治，不排除可能是起火延燒至鍋爐產生爆炸，或因鍋爐爆炸導致火警，原因待查。

新埔鎮黃姓居民向中央社記者表示，遠東紡織公司發生多次火警、甚至爆炸，還有數次飄惡臭、釀空污，附近居民每天都很恐慌，認為是「不定時炸彈」。（編輯：李錫璋）1140206