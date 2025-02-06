遠東化纖火警2死19傷 竹縣議員籲檢討設備換新

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣遠東新世紀今天發生工廠火警，釀2死19傷。曾是遠東化纖員工的勞動黨竹縣議員羅美文說，近年廠內人力精簡，認為應探究工廠設備有否汰舊換新、人員訓練是否足夠。

新竹縣消防局指出，今天近凌晨3時獲報遠東化纖公司棉六場北廠發生工廠火警，現場火舌竄出，造成1人當場身亡，1人到院前無生命跡象，送醫急救不治，另有19人受輕重傷送醫救治，不排除可能是起火延燒至鍋爐產生爆炸，或因鍋爐爆炸導致火警，原因待查。

羅美文接受媒體聯訪表示，他民國62年進入遠東化纖工作，有18年資歷，對於今天發生火警感到難過和意外，近年廠內人力精簡，許多資深員工退休，認為應探究工廠設備有否汰舊換新、訓練是否足夠。

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鍋爐設備非常危險，羅美文說，廠內鍋爐內部有許多警報器及預警設施，對於為何會發生爆炸，懷疑當下氣壓有異常、阻塞，超壓情況警報器鳴響，但員工無法及時調整與應變。

他呼籲，相關單位徹查原因，追究責任，並要求公司立即改善安全措施，防止類似悲劇再次發生。（編輯：林恕暉）1140206