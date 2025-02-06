竹縣遠東化纖廠6年5次火警 消防稽查遭質疑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣新埔遠東新世紀化學纖維總廠氣爆造成2死19傷，時代力量黨主席王婉諭今天說，此廠區過去6年內發生5次火警，質疑竹縣府消防安全稽查有問題，竹縣消防局說，消防安全檢查皆依規進行。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，火勢熄滅，已知造成2死19傷。

王婉諭今天在臉書發文指出，依據竹縣消防局公開資料可知，過去6年內，此廠房發生5次火災，前4次分別在2019年1月是戶外儲槽起火燃燒，2020年9月發生熱煤油洩漏後有火警，2022年3月機械故障失火，2024年11月排氣風車故障引火警。

王婉諭說，在基本安全管理明顯有問題的廠房，竹縣府卻無作為，質疑新竹縣政府消防安全稽查到底怎麼做的。

新竹縣消防局提供資料指出，廠區消防安全管理部分，被列管屬高度危險工作場所等，在消防安全設備設置情形，包含有室內消防栓設備、火警自動警報設備等。

消防局表示，消防安全檢查情形，最近1次的安全檢查設備於去年9月6日進行，檢查符合規定，另在去年11月26日辦理113年度消防安全設備檢修申報為合格。

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消防局說，廠區所設置的公共危險物品，在1樓有鍋爐、熱煤油等機器，2樓有乙二醇共3槽，3樓有熱煤油聚合物，4樓為聚合物熱煤油等，去年4月26日檢查結果符合規定。

消防局表示，對於此案消防安全設備，在火警自動警報設備有動作，並有啟動自衛消防編組人員；另此次火災原因調查釐清中。（編輯：林恕暉）1140206