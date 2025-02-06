新埔遠東化纖廠氣爆2死 檢警陸續相驗釐清死因

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故造成2死19傷，值班的35歲蔡姓主管獲報內部火警前往查看，遭遇氣爆當場死亡，新竹地檢署檢察官今天陸續完成相驗，釐清死因。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，火勢已熄滅，已知造成2死19傷。

勞動部職業安全衛生署今天說，派員檢查初判是熱煤油洩漏後引起火災爆炸，為避免災害擴大，已依法勒令停工。

廠方人員說，蔡姓主管在遠化已經服務近9年，最近升工程師，表現優秀，另一名張姓工程師，有4年資歷，另公司都有幫每名員工辦理團體保險，將會全力撫卹，協助傷者和家屬度過難關。

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新竹地檢署透過文字表示，搶救作業目前告一段落，已執行相驗作業，確保「即報即驗」，妥善迅速處理相驗程序，另犯罪被害人保護協會新竹分會前往相驗現場，提供殉職蔡姓主管的家屬相關協助。

檢方指出，後續指派消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場，進行調查與蒐證，釐清爆炸事故肇因。（編輯：林恕暉）1140206