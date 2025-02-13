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台中新光三越氣爆 卓榮泰指示消防署儘速調度救援

2025/2/13 13:12（2/13 14:23 更新）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）台中新光三越百貨今天近午疑發生氣爆意外，造成死傷，仍在搶救當中。行政院長卓榮泰指示內政部消防署儘速調度救援人力，並釐清事故發生原因，衛福部也應積極協調醫療資源救助傷患。

台中市消防局11時33分獲報新光三越百貨疑發生氣爆意外，派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動27輛各式消防車、62名消防人員前往搶救。消防局指出，新光三越建築物疑似氣爆，民眾指稱12樓疑似有4名民眾被炸出，消防人員持續搶救中；截至中午12時許，1人明顯死亡，6名傷患送醫救治，另1人自行就醫。

行政院發言人李慧芝則透過媒體群組表示，卓榮泰已指示內政部消防署儘速調度救援人力，且要注意出勤人員的安全，相關單位也應儘速釐清事故發生原因，此外也要求衛福部積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護，助傷者早日康復。（編輯：楊凱翔）1140213

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