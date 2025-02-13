台中新光三越氣爆 盧秀燕：逐樓搜索全力救災

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（中央社記者蔡智明台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆事件，導致多人死傷，市長盧秀燕說，新光三越12樓裝潢正拆除改裝，是否為肇禍原因，還要進一步確認，市府目前全力救災。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，下午辦公時感覺到明顯震動，幾乎同時，消防局就回報新光三越發生氣爆，立刻指示全力救災。

盧秀燕強調，目前還在進行搜救當中，消防人員已進入現場並逐樓搜索，看是否有民眾受困，全力救災，也同時進行調查、戒備、善後。

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此外，市府已成立二級災害應變中心，除消防局、警察局，包括都發局、經發局、勞工局、衛生局都已到場；拜託市民朋友配合，氣爆範圍相當廣，有人OHCA，所以附近都進行管制，保護大家安全。

盧秀燕指出，新光三越12樓裝潢正拆除改裝，但這是不是肇禍原因，還要進一步確認，檢察官已到現場調查。（編輯：陳仁華）1140213