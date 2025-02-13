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台中新光三越氣爆 盧秀燕：逐樓搜索全力救災

2025/2/13 13:50（2/13 14:13 更新）
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台中市西屯區新光三越台中中港店13日近午發生氣爆事件，造成多人死傷，市長盧秀燕（前中）到場聽取簡報瞭解情況，並指示全力救災。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
台中市西屯區新光三越台中中港店13日近午發生氣爆事件，造成多人死傷，市長盧秀燕（前中）到場聽取簡報瞭解情況，並指示全力救災。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
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（中央社記者蔡智明台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆事件，導致多人死傷，市長盧秀燕說，新光三越12樓裝潢正拆除改裝，是否為肇禍原因，還要進一步確認，市府目前全力救災。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，下午辦公時感覺到明顯震動，幾乎同時，消防局就回報新光三越發生氣爆，立刻指示全力救災。

盧秀燕強調，目前還在進行搜救當中，消防人員已進入現場並逐樓搜索，看是否有民眾受困，全力救災，也同時進行調查、戒備、善後。

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此外，市府已成立二級災害應變中心，除消防局、警察局，包括都發局、經發局、勞工局、衛生局都已到場；拜託市民朋友配合，氣爆範圍相當廣，有人OHCA，所以附近都進行管制，保護大家安全。

盧秀燕指出，新光三越12樓裝潢正拆除改裝，但這是不是肇禍原因，還要進一步確認，檢察官已到現場調查。（編輯：陳仁華）1140213

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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成人員受傷，消防局獲報立即派人車到場救援，警方也到場進行勘查，釐清意外發生原因。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成人員受傷，消防局獲報立即派人車到場救援，警方也到場進行勘查，釐清意外發生原因。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
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