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台中新光三越氣爆2/8
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新光三越台中店氣爆案 消防署設緊急應變小組協助

2025/2/13 14:00（2/13 14:08 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
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（中央社記者劉建邦台北13日電）新光三越台中中港店今天近中午時發生氣爆，消防署表示，已同步啟動緊急應變小組，由署長蕭煥章坐鎮，隨時與台中市消防局聯繫提供相關協助。

新光三越台中中港店12樓今天發生氣爆，至下午1時，台中消防局救護車載送9名傷患、1人自行送醫、1人明顯死亡未送醫，累計11死傷，其中2人呈OHCA（到院前心肺功能停止），傷亡持續更新中。

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內政部消防署發布新聞資料指出，台中市新光三越的12樓疑停業施工中的美食街發生氣爆，台中市政府已成立爆炸災害應變中心二級開設，消防署同步啟動緊急應變小組，並由署長蕭煥章坐鎮，持續掌握相關災情。

消防署表示，台中市新光三越氣爆案傷者分別後送中港澄清醫院、林新醫院、台中榮總、中山附醫，將持續與台中市消防局保持聯繫，掌握災情狀況，發生原因仍待後續調查釐清，呼籲民眾避免至災害現場周邊。（編輯：張銘坤）1140213

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