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台中新光三越氣爆 國民黨：一起為傷者集氣

2025/2/13 14:27
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（中央社記者劉冠廷台北13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，國民黨表示，對於這場意外深表關切，向所有受傷的民眾及其家屬致上最誠摯的慰問，並祈願傷者能夠早日康復、平安渡過難關。感謝第一線救災人員的辛勞與努力，一起為傷者集氣，為逝者默哀。

新光三越台中中港店今天發生氣爆，截至下午1時，消防局救護車載送9名傷患、1人自行送醫、1人明顯死亡未送醫，累計11死傷，其中2人呈OHCA（到院前心肺功能停止），傷亡持續更新中。

國民黨透過臉書表示，台中新光三越百貨中港店發生氣爆意外，造成多名民眾受傷，國民黨對於這場意外深表關切，向所有受傷的民眾及其家屬致上最誠摯的慰問，並祈願傷者能夠早日康復、平安渡過難關。

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國民黨也提醒，目前，台中市府已啟動周邊道路的交通管制，全力投入救援工作，交通管制範圍包括台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道，請所有人車避免行經該處，以利救援行動順利展開。

最後，國民黨表示，感謝第一線救災人員的辛勞與努力，一起為傷者集氣，為逝者默哀。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140213

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