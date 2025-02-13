台中新光三越氣爆 蔣萬安致電盧秀燕表達願支援

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）新光三越台中中港店今天上午發生氣爆，台北市長蔣萬安說，他已向台中市長盧秀燕表達願全力支援救災，並指示局處檢視台北市百貨大樓公共安全。

蔣萬安下午在臉書發文表示，台中新光三越發生氣爆，目前仍在全力救災中，他已經致電並發訊息給盧秀燕，表達若有需要，台北市各局處一定全力支援救災工作，同時祈願亡者安息、傷者早日康復。

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蔣萬安說，他知道市民看到新聞可能會感到不安，所以他已經指示產業局、消防局、建管處等相關局處，全面檢視台北市百貨大樓的公共安全，強化無預警的公安聯合稽查，以保障市民安全。

台北市政府同時宣布，蔣萬安原訂晚間出席2025台灣燈會記者會的行程取消。（編輯：張銘坤）1140213