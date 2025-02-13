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台中新光三越氣爆6/16
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台中新光三越氣爆已4死20餘傷 檢赴現場勘驗

2025/2/13 15:00（2/13 15:05 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，現場物品碎裂掉落，滿目瘡痍。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，現場物品碎裂掉落，滿目瘡痍。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
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（中央社記者鄭維真台中13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆意外，台中地方檢察署立即指揮成立專案小組偵辦，目前趕赴現場了解案情，已知造成4人死亡、20人輕重傷。

台中地檢署下午發布聲明稿表示，今天近午位於台中市西屯區的新光三越百貨發生氣爆，導致重大死傷事故，檢察長張介欽立刻指派主任檢察官鄭葆琳及5名檢察官組成專案小組，並與檢察官李承諺及檢察事務官吳秋濃趕赴事故現場了解案情。

檢方表示，將會同司法警察、消防單位蒐證調查，並保全證據，以釐清氣爆事故發生原因及責任歸屬。

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中檢指出，經統計，此事故截至目前已造成4人死亡、20人輕重傷送醫治療，因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理才能確認，將與台中市政府警察局第六分局保持密切聯繫，即時辦理相驗事宜。

此外，財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會已啟動關懷機制，關懷事故被害者家屬，隨時提供必要協助。（編輯：陳清芳）1140213

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