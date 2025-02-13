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台中新光三越氣爆 初步確認有2名澳門居民死亡

2025/2/13 15:06（2/13 15:58 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
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（中央社記者張謙香港13日電）台灣新光三越台中中港店今天上午發生氣爆，澳門旅遊局高度關注事件，並初步確認有2名澳門居民在事件中死亡，另有1人重傷。

中港澄清醫院表示，澳門1家三代7口在事件遭遇不幸，造成2死5傷。

據澳門政府網公布，澳門旅遊局表示，已接到有澳門居民在事件中傷亡的通報，但具體情況需要進一步核實。局方對事件高度關注，對死者家屬致以深切慰問，現正與家屬聯繫，提供適切協助。

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澳門旅遊局並表示，得悉事件後，立刻聯絡教育及青年發展局和旅遊業界了解情況，跟進事件。按旅遊業界回覆，目前沒有澳門旅行團在當地。

新光三越台中中港店12樓今天上午發生氣爆，截至目前已知造成4人死亡、20人輕重傷。（編輯：楊昇儒）1140213

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