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台中新光三越氣爆 澳門一家7人2死1命危

2025/2/13 15:11（2/13 15:53 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成人員受傷。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成人員受傷。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆案，其中澳門1家三代7口發生不幸，造成2死5傷，其中2歲女童重傷命危，澄清醫院中港分院說明，阿公及阿嬤死亡，2歲小朋友傷重插管。

台中新光三越百貨今天中午發生氣爆案，造成澳門1家7口重大傷亡，澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏說明，到目前已收治9名傷患，至於來自澳門的一家，其中阿公當場死亡未送醫，而阿嬤OHCA到院搶救不治。

蔡哲宏表示，澳門一家還有1名2歲小朋友未搭救護車，由媽媽坐車送過來，到院馬上插管，發現嚴重頭部外傷及背部挫傷，由於年紀小又多重外傷，經徵詢轉院中國醫藥大學附設醫院，受輕傷的女童父母也跟過去照顧。

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蔡哲宏說，還有澳門一家的叔叔輕微擦傷及臉部撕裂傷，叔叔當時在一樓前往大遠百途中，遭爆裂物砸到頭部及臉部。

蔡哲宏表示，還有在一樓的2名工人，其中1人在施工中因火花爆炸發生嗆傷送加護病房，另1名工人在一樓工作遭重物砸到頭部，造成腦震盪及胸椎骨折，將等穩定後再進行手術。其餘十樓員工有胸部不舒服輕微嗆傷，另一名從十三樓搭電梯下來受爆炸往下墜，被救出來，傷勢評估中、生命跡象穩定。（編輯：龍柏安）1140213

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