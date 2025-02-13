加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆31/42
首頁 / 社會

台中新光三越氣爆 衛福部：已啟動大量傷患機制

2025/2/13 14:56（2/13 21:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中新光三越百貨13日發生氣爆事件，消防人員到場搶救，將傷者緊急送醫。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
台中新光三越百貨13日發生氣爆事件，消防人員到場搶救，將傷者緊急送醫。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）新光三越台中中港店今天發生氣爆，衛福部次長林靜儀說，第一時間已啟動大量傷患等應變機制，並聯繫中區緊急醫療應變中心，必要時啟動轉診機制，呼籲民眾不要圍觀阻礙救災。

新光三越台中中港店12樓今天上午發生氣爆，根據台中市政府消防局統計，截至下午2時，已造成1死，17人受傷（其中4人命危），消防人員仍持續在建築內部搜救。

林靜儀稍早在臉書發文，呼籲民眾避開台中新光三越周邊，不要去看熱鬧阻礙救災送醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林靜儀接受媒體電訪說明，衛福部於第一時間聯繫台中市衛生局，目前衛生局已啟動大傷機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫衛福部中區緊急醫療應變中心（REMOC）必要時啟動轉診機制，將盡力協助台中醫療體系救助災民。

林靜儀強調，中央已告知台中市，有任何需要中央協助之處，中央都會全力協助，目前傷患優先進急診，各醫院之間也會依傷勢分流、收治傷患；傷患待救援及送醫的情況下，多一個人去看熱鬧就是增加一個救援的干擾，也請影像釋出時注意遮蔽，為死傷者和工作人員保護隱私。（編輯：管中維）1140213

#中區
#氣爆
#新光三越
#台中市政府消防局
#台中市衛生局
#林靜儀
#衛福部
延伸閱讀
台中新光三越氣爆 擴大交通管制公車取消停靠台中新光三越氣爆 盧秀燕：逐樓搜索全力救災新光三越台中店氣爆案 消防署設緊急應變小組協助台中新光三越氣爆搜救工作告一段落 釀4死26傷
林靜儀
急診恐再塞2週 衛福部籲輕症先到基層就醫水電費預算遭砍 衛福部記者室晚間6時關燈
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆 蔣萬安致電盧秀燕表達願支援
19
更多編輯台推薦新聞：