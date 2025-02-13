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台中新光三越氣爆搜救工作告一段落 釀4死26傷

2025/2/13 16:21（2/13 16:47 更新）
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台中新光三越百貨13日驚傳氣爆，台中市消防局到場搶救，下午5時左右搜救工作已告一段落，館內確認無人受困，據統計，全案目前造成4死26傷。中央社記者蘇木春攝 113年2月13日
台中新光三越百貨13日驚傳氣爆，台中市消防局到場搶救，下午5時左右搜救工作已告一段落，館內確認無人受困，據統計，全案目前造成4死26傷。中央社記者蘇木春攝 113年2月13日
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，台中市消防局到場搶救，約於下午5時搜救工作告一段落，確認無人受困，經統計這起氣爆案造成4死26人受傷。

台中新光三越百貨中午11時多發生氣爆意外，台中市消防局出動人車到場搶救，分別將傷者送往澄清醫院中港院區、台中榮總、林新醫院救治，其中1名澳門2歲女童從澄清醫院轉送中國醫藥大學附設醫院。

救援傷者行動於下午5時多告一段落，確認現場無人受困，後續由結構技師分批進場了解建築物受損狀況。經消防局統計，全案共造成4死26傷。

台中市長盧秀燕除到現場外，也分別前往中港澄清及林新醫院慰問傷者，她在林新醫院接受聯訪表示，林新醫院收治11人，其中3人在加護病房救治，其中1名85歲的阿嬤，是澳門一家7口中的阿祖，目前沒有生命危險。

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林新醫院表示，收治的11人，其中有3人嗆傷及燒燙傷送進加護病房，還有6人住院，其中1人骨折，就是來自澳門的阿祖，其他傷勢比較輕微，還有2人已出院。

台中榮總也收治2人，台中榮總急診醫學部主任林子傑說，其中1名30多歲男子到院時已無呼吸心跳，經搶救30分鐘後宣告不治，研判是嚴重頭部外傷所致。另1名20多歲男子頭部嚴重外傷、頭皮多處撕裂傷、耳鼻出血，頭骨骨折，送進加護病房救治。（編輯：李淑華）1140213

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