台中新光三越氣爆 衛福部：已啟動大量傷患機制

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）新光三越台中中港店今天發生氣爆，衛福部次長林靜儀說，第一時間已啟動大量傷患等應變機制，並聯繫中區緊急醫療應變中心，必要時啟動轉診機制，呼籲民眾不要圍觀阻礙救災。

新光三越台中中港店12樓今天上午發生氣爆，根據台中市政府消防局統計，截至下午2時，已造成1死，17人受傷（其中4人命危），消防人員仍持續在建築內部搜救。

林靜儀稍早在臉書發文，呼籲民眾避開台中新光三越周邊，不要去看熱鬧阻礙救災送醫。

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林靜儀接受媒體電訪說明，衛福部於第一時間聯繫台中市衛生局，目前衛生局已啟動大傷機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫衛福部中區緊急醫療應變中心（REMOC）必要時啟動轉診機制，將盡力協助台中醫療體系救助災民。

林靜儀強調，中央已告知台中市，有任何需要中央協助之處，中央都會全力協助，目前傷患優先進急診，各醫院之間也會依傷勢分流、收治傷患；傷患待救援及送醫的情況下，多一個人去看熱鬧就是增加一個救援的干擾，也請影像釋出時注意遮蔽，為死傷者和工作人員保護隱私。（編輯：管中維）1140213