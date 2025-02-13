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台中新光三越氣爆 天然氣公司稱早已配合施工拆表、無瓦斯洩漏燃燒

2025/2/13 17:34（2/13 17:49 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
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（中央社記者蕭博陽台中市13日電）欣中天然氣股份有限公司今天表示，10日應新光三越百貨台中中港店櫃位調整及整修要求，完成瓦斯表拆卸及管路封塞，氣爆發生後逐樓檢測，確認無瓦斯洩漏、無燃燒跡象。

位於台中的欣中天然氣公司發布新聞稿表示，10日應新光三越百貨櫃位調整及整修要求，完成既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封塞，且欣中天然氣今天在新光三越無施作任何天然氣管線相關工程。

欣中天然氣公司說，公司技術人員已配合台中市政府消防局鑑識小組到氣爆現場逐樓勘查，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭完整正常，並以專用儀器檢測，確認無瓦斯洩漏反應，現場也無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

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欣中天然氣公司表示，考量大型美食商場攸關公共安全甚鉅，明天將編組專業人員，全面安全特檢台中大遠百、家樂福、三井與中友等多處大型美食商場，消除潛存危安。

接近中午時發生的氣爆案造成4死26人受傷；消防局說，疑新光三越百貨12樓施工導致氣爆。（編輯：李明宗）1140213

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台中新光三越百貨13日發生氣爆意外，造成4死26人受傷。（中央社製圖）
台中新光三越百貨13日發生氣爆意外，造成4死26人受傷。（中央社製圖）
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