台中新光三越爆炸後偵測現場溫度不高 消防：仍研判瓦斯氣爆

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（中央社記者蘇木春台中14日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死多傷。消防局今天公布案發後建物熱顯像儀偵測畫面，消防局長孫福佑說，氣爆過後，現場溫度最高約24度並不高，初步仍研判疑似瓦斯氣爆。

台中市消防局局長孫福佑今天接受媒體聯訪時表示，昨天檢方訊問相關證人，目前還無確切答案，今天檢方會率檢調人員到現場會同工務人員，就工作細節與內容釐清，找出可能氣爆的原因。

消防局今天也公布案發後建物熱顯像儀偵測畫面，孫福佑說明，氣爆過後，現場溫度最高約攝氏24度，部分區域甚至只有19度，溫度並不高。

孫福佑說，案件發生後沒多久，現場溫度就降下來，影像畫面中的紅色部分，是搜救人員的體溫影像。因現場較為複雜凌亂，今天會持續進行現場採證。

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孫福佑表示，一般而言氣爆都會伴隨燃燒，昨天現場看似沒有火光，但內部還是會有相關跡證，會採證鑑驗判定燃燒的因素，目前初步仍研判疑似瓦斯氣爆，後續將持續配合檢方調查。

新光三越百貨台中中港店13日近中午氣爆，造成4死、至少30人受傷。警方13日晚間以證人身分，通知工人、百貨員工、欣中天然氣股份有限公司員工等26人到警局詢問後，其中有16人送到台灣台中地方檢察署複訊，其餘人請回。檢方漏夜複訊後，16人以證人身分請回。（編輯：謝雅竹）1140214