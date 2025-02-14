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台中新光三越氣爆4死 檢方朝過失致死等罪調查

2025/2/14 18:15（2/14 18:32 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，現場滿目瘡痍，碎裂物噴發掉落至下方鄰近馬路。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，現場滿目瘡痍，碎裂物噴發掉落至下方鄰近馬路。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死多傷。檢方接續完成4名死者相驗程序，判定多因頭胸部外傷、鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡，全案朝過失致死等罪方向調查釐清。

意外造成死者4人分別為58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子、34歲陳姓男子、24歲林姓女子。其中，盧女與鄧男為澳門籍夫妻，一家7口赴台旅遊，在新光三越旁人行道，遇上氣爆意外、遭波及。

另外，死者陳男與林女為新光三越職員，林女在11樓至12樓間商場樓梯間被發現，陳男則是在12樓靠近安全梯被發現。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方偵辦新光三越百貨爆炸事故，昨天晚間由檢察官會同法醫前往崇德殯儀館相驗陳男遺體，今天接續相驗林女、鄧男、盧女等3人遺體。

檢方指出，相驗結果判定4名死者多因頭胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡。犯罪被害人保護協會台中分會人員，並在崇德殯儀館全程陪伴、關懷家屬。

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刑案調查部分，檢方指出，由主任檢察官鄭葆琳統籌，指揮保四總隊警力組成專案小組支援，台中市警局第六分局昨天通知百貨公司職員、瓦斯業者及裝修與拆裝業者等16名證人到案說明，今天凌晨近3時完成複訊，諭知16名證人全部請回。

檢方表示，今天下午專案檢察官會同第六警分局、台中市消防局火災調查科等單位召開專案會議，持續釐清爆炸原因、了解調查進度，並返回氣爆現場進行實地勘查。全案正持續調查相關人員是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑事責任，專案小組將儘速調查、審慎釐清。（編輯：林恕暉）1140214

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