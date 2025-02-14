消防署：台中新光三越氣爆前廠商聞到瓦斯味 研判爆炸與裝修有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，行政院長卓榮泰今天到台中聆聽簡報了解案件及後續處置，他表示，要釐清事故原因，中央與地方要持續合作，不允許第2次的危險傷害發生。

卓榮泰今天在內政部長劉世芳等人陪同下，到台中勞動部勞動力發展署中彰投分署，聆聽簡報了解氣爆案件狀況與後續處置，台中市副市長鄭照新、民進黨立委何欣純、蔡其昌等人也出席。

卓榮泰會中致詞時表示，昨天行政院院會後，得知台中發生重大不幸事件，深感震驚與不捨，對還在醫院的受傷民眾，要給予最好的醫療照顧，台灣醫療與公共衛生是全世界所稱道，這時候要展現團隊精神，謝謝這幾家醫院給予妥善照顧。

卓榮泰提到，今天總統賴清德召開國安高層會議，賴總統也很關心，他也表示會在適當時間，持續對各方給予更多關懷與協助。

對於勞工權益，卓榮泰說，在這棟大樓工作的人員，要有更周全的保護與照顧，依照相關法令，若是新光三越聘請的勞工，依職安法規定，停工期間工資應該照給，不得要求勞工請假，若要求員工進行善後工作，也應依約給付工資。

對於其他僱佣專櫃、美食、清潔與保全人員，卓榮泰表示，雇主也要依法安置員工到其他適當地點，並遵照勞基法相關調動原則，也不得擅自扣減薪水。

卓榮泰強調，要釐清事故原因，中央與地方要持續合作，調查清楚才能了解原因，肇因是否未落實相關規範，應要有進一步責任上的處理，不允許第2次的危險傷害發生，要積極督導業者做到。他並感謝第一線警消醫護人員，在中央地方合作下，最快時間讓事件程度有所掌握與處理。

內政部消防署組長鄭志強說明，案件因11樓、12樓進行裝潢拆除工程氣爆，波及9至12樓，初步依據在場人員筆錄調查得知，案件發生前20分鐘，有廠商聞到瓦斯味，並詢問瓦斯開關閥位置，有施工廠商使用砂輪切割瓦斯管線，施工到東北側時發生爆炸，因此可以判斷，裝修案與爆炸案有相關性。

何欣純表示，希望未來不是發生事情才處理後續，應該慎重盤點百貨商場法規，要求業者工程申請程序步驟，要如何督促與稽查，不要又一次發生教訓後，才來檢討。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡其昌說，今天為止調查報告還沒有結論，但看到業者沒有依照法規提出申請，這麼大的企業若忽略相關法規，是凸顯很大的問題，立法院要修法加重處理，中央跟地方政府都要思考如何落實。

新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷。警方昨晚間以證人身分，通知工人、百貨員工、欣中天然氣股份有限公司員工等26人到警局詢問後，其中有16人送到台灣台中地方檢察署複訊，其餘人請回。檢方漏夜複訊後，16人以證人身分請回。（編輯：郭諭儒）1140214

新光三越台中中港店氣爆釀死傷，行政院長卓榮泰（前右）14日赴台中了解相關救援及應變情形，指示提供傷者、罹難者家屬和澳門籍遊客親屬等人相關協助，並要求相關單位注意大樓結構安全，絕對不要發生第2次影響和危險。中央社記者蘇木春攝 114年2月14日

新光三越台中中港店氣爆釀死傷，行政院長卓榮泰（前右）14日赴台中了解相關救援及應變情形，指示提供傷者、罹難者家屬和澳門籍遊客親屬等人相關協助，並要求相關單位注意大樓結構安全，絕對不要發生第2次影響和危險。中央社記者蘇木春攝 114年2月14日