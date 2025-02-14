台中新光三越氣爆4死 澳門籍死者家屬陪同相驗

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（中央社記者吳哲豪台中14日電）新光三越台中店發生氣爆造成4死，其中2名死者為澳門籍鄧姓夫妻，台中地檢署檢察官下午會同家屬相驗澳門籍死者，不過家屬用文件夾遮住臉，面對媒體詢問不發一語離開殯儀館。

新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷，4名死者中有2人為新光三越台中店的林姓女樓管以及陳姓工人，另外2名死者為來台旅遊的澳門籍夫妻58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子。

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台灣台中地方檢察署檢察官黃鈺雯上午完成林姓女死者的相驗工作，下午再度前往台中市立殯儀館，完成澳門籍鄧姓夫婦相驗工作，檢察官未對媒體發言。

鄧姓夫婦的家屬則在紅十字會人員陪同下也來到殯儀館，不過家屬離開時用文件夾遮住臉，面對媒體詢問也不發一語，不願表明身分。（編輯：郭諭儒）1140214