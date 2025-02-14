台中新光三越氣爆 消防局：12樓消防設備被關閉 開罰30萬元
2025/2/14 18:29（2/14 18:55 更新）
（中央社記者蘇木春台中14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，消防署初判裝修與爆炸案有相關性，台中市消防局長孫福佑今天表示，12樓案發時消防設備被關閉，這是錯誤的行為，因此依消防法開罰30萬元。
行政院長卓榮泰今天到台中聆聽簡報了解案件及後續處置，會中內政部消防署組長鄭志強說明，案件因11樓、12樓進行裝潢拆除工程氣爆，波及9至12樓，初步依據在場人員筆錄調查得知，案件發生前20分鐘，有廠商聞到瓦斯味，並詢問瓦斯開關閥位置。
鄭志強提到，有施工廠商使用砂輪機切割瓦斯管線，施工到東北側時發生爆炸，因此可以判斷，裝修案與爆炸案有相關性。
孫福佑會後接受媒體聯訪時表示，百貨內12樓，原先有設置瓦斯防漏等消防設備，但案發後前往調查，發現消防設備被關閉，在施工標準作業程序中是錯誤的，因此依消防法開罰新台幣30萬元。
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孫福佑提到，12樓當時有進行拆除作業，作業時是否有將瓦斯切除或移置，造成瓦斯外溢的部分，將會同檢察官進一步釐清。造成如此大規模氣爆，現場初步認定是瓦斯氣爆因素所造成，但確切原因要由檢方調查釐清。
新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷。警方昨晚間以證人身分，通知工人、百貨員工、欣中天然氣股份有限公司員工等26人到警局詢問後，其中有16人送到台灣台中地方檢察署複訊，其餘人請回。檢方漏夜複訊後，16人以證人身分請回。（編輯：郭諭儒）1140214
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