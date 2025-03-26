台中新光三越氣爆疑支管瓦斯未排空釀禍 火調報告月底前出爐
2025/3/26 14:50（3/26 15:24 更新）
（中央社記者蘇木春台中26日電）台中新光三越2月13日發生氣爆造成5死。台中市消防局月底前將送交火調報告，據了解，案發時天然氣幹管雖未送氣，但支管疑有殘留瓦斯，因管線切割引爆，全案檢方正持續釐清。
台中地檢署今天表示，目前尚未收到火調報告，今天檢方持續進入現場勘查，盼盡速還原現場釐清責任歸屬並究責；台中市消防局今天告訴中央社記者，仍持續配合檢方調查，火調報告預計月底前會送交檢方。
透過 Google News追蹤中央社
據了解，案發現場管線因櫃位需求錯綜複雜，案發前台中新光三越有委請欣中天然氣公司，將天然氣幹管停止送氣，但疑因支管仍有殘留瓦斯，施工時未排空，現場蓄積瓦斯後，因砂輪機切割管線引發氣爆意外，涉案相關人及刑責，仍待檢方釐清。
新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，她在2月26日由醫療包機轉送回澳門，於3月7日離世，全案已造成5人死亡。（編輯：龍柏安）1140326
延伸閱讀台中新光三越氣爆事件 中檢：朝過失致死方向偵辦台中新光三越氣爆 消防：一瞬間完全燃燒未見火光台中新光三越氣爆 消防局：12樓消防設備被關閉 開罰30萬元2護理師逛街救新光三越氣爆傷患 彰基頒10萬禮券感謝傳遞社會正能量台中新光三越氣爆波及1樓廣場 男子急載澳門2歲童就醫成無名英雄
- 台中新光三越氣爆疑支管瓦斯未排空釀禍 火調報告月底前出爐2025/03/26 14:50
- 2025/03/13 10:15
- 2025/03/13 09:56
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆事件 中檢：朝過失致死方向偵辦