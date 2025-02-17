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台中新光三越氣爆 消防：一瞬間完全燃燒未見火光

2025/2/17 12:57（2/17 13:03 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）新光三越台中中港店氣爆，中市消防局長孫福佑今天指出，民眾有灼燒情況，可見當下有燃燒現象，因現場為密閉空間，研判爆炸時一瞬間完全燃燒，所以未看見火光，詳細情形仍需由專家判斷。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。檢警消連日調查，多次重返現場勘查蒐證，檢方以證人身分傳喚百貨業者、施工工人、天然氣公司人員等人複訊，還原事發現場狀況，釐清肇事原因。

孫福佑今天上午出席永億福德宮捐贈小型全災型泡沫消防車儀式，他接受媒體訪問，關於新光三越氣爆案是否因溢漏瓦斯導致「空間炸開」、「完全燃燒」，孫福佑做上述回應。

孫福佑指出，新光三越氣爆案在短時間有完全燃燒的現象，就現場受傷民眾有灼傷情況，可見當時是有火造成燃燒現象，只是在爆炸初期，因爲現場密閉空間，所以爆炸時瓦斯已完全燃燒，才沒有看到有火光。

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氣爆後，消防局出動空拍機用熱顯像儀勘查，現場所測得溫度最高約攝氏24度，部分區域甚至只有19度，溫度並不高。孫福佑表示，傾向是現場沒有其他物質可受燒，才未引起更高的溫度。會蒐集相關資料給檢查官，對外正確發布。

氣爆案造成2名樓管死亡，施工工人傷勢較輕，孫福佑解釋，爆炸時會有高壓氣體發泄，2名樓管所站的地點應是壓力較大的地方，要依所處位置來判定傷亡者是否被高壓氣體擊傷所致。（編輯：謝雅竹）1140217

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