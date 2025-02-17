台中新光三越氣爆 消防：一瞬間完全燃燒未見火光
2025/2/17 12:57（2/17 13:03 更新）
（中央社記者趙麗妍台中17日電）新光三越台中中港店氣爆，中市消防局長孫福佑今天指出，民眾有灼燒情況，可見當下有燃燒現象，因現場為密閉空間，研判爆炸時一瞬間完全燃燒，所以未看見火光，詳細情形仍需由專家判斷。
新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。檢警消連日調查，多次重返現場勘查蒐證，檢方以證人身分傳喚百貨業者、施工工人、天然氣公司人員等人複訊，還原事發現場狀況，釐清肇事原因。
孫福佑今天上午出席永億福德宮捐贈小型全災型泡沫消防車儀式，他接受媒體訪問，關於新光三越氣爆案是否因溢漏瓦斯導致「空間炸開」、「完全燃燒」，孫福佑做上述回應。
孫福佑指出，新光三越氣爆案在短時間有完全燃燒的現象，就現場受傷民眾有灼傷情況，可見當時是有火造成燃燒現象，只是在爆炸初期，因爲現場密閉空間，所以爆炸時瓦斯已完全燃燒，才沒有看到有火光。
透過 Google News追蹤中央社
氣爆後，消防局出動空拍機用熱顯像儀勘查，現場所測得溫度最高約攝氏24度，部分區域甚至只有19度，溫度並不高。孫福佑表示，傾向是現場沒有其他物質可受燒，才未引起更高的溫度。會蒐集相關資料給檢查官，對外正確發布。
氣爆案造成2名樓管死亡，施工工人傷勢較輕，孫福佑解釋，爆炸時會有高壓氣體發泄，2名樓管所站的地點應是壓力較大的地方，要依所處位置來判定傷亡者是否被高壓氣體擊傷所致。（編輯：謝雅竹）1140217
延伸閱讀台中新光三越氣爆波及1樓廣場 男子急載澳門2歲童就醫成無名英雄2護理師逛街救新光三越氣爆傷患 彰基頒10萬禮券感謝傳遞社會正能量台中新光三越氣爆 消防局：12樓消防設備被關閉 開罰30萬元台中新光三越氣爆4死 每位罹難者獲補償金1100萬元新光三越氣爆逾百求助受害專線 涉車損、受傷、取貨新光三越氣爆案 欣中天然氣：開關閥未受損、切割瓦斯管應先告知
新光三越氣爆案台中新光三越氣爆 周邊交管市府籲人車避免行經附近
- 台中新光三越氣爆 消防：一瞬間完全燃燒未見火光2025/02/17 12:57
- 2025/02/17 12:31
- 2025/02/16 18:03
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆停電 警每天負重爬12樓：只想早日找出真相