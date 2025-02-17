台中新光三越氣爆 議員索裝修紀錄未果提質疑

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）新光三越台中中港店氣爆，市議員向市府調閱近年室內裝修申請紀錄，5天都拿不到資料，質疑非首次未申請，卻未主動稽查。都發局說，先前有申請紀錄，優先處理救災、公安稽查。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。民進黨籍市議員江肇國、張家銨、周永鴻今天質疑台中市政府長期放任「供公眾使用建築物」的公安管理，造成廠商僥倖心態不依法申請裝修，導致重大公共安全危機接連發生。

張家銨表示，氣爆發生後，第一時間向市府調閱新光三越近年來的室內裝修申請紀錄，至今已經5天仍未取得完整資料。她質疑，裝修未申請非首次，市府也未主動查核。事發後，市府稽查其他百貨，還查到百貨餐廳內瓦斯外洩，市府對公安檢查督導不周。

江肇國、張家銨、周永鴻要求，市府應針對大型供公眾使用場所，加嚴使用管理規範、落實申報審查，並全面檢討建築使用管理機制。

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台中市都發局長李正偉表示，氣爆事件發生後，第一時間投入現場救災，隨後啟動聯合公安稽查，稽查多家百貨、賣場，並進行災後的善後準備事項。新光三越先前裝修有申請紀錄，去年公安稽查均合格。

李正偉指出，議員調閱新光三越歷年室內裝修的相關資料，年限長達10年，調閱文件需要時間，力有未逮，造成議員困擾相當抱歉，會盡快給資料。（編輯：郭諭儒）1140217

新光三越台中中港店13日發生氣爆釀死傷。水舞廣場已經清理乾淨，但廣場地面有部分有毀損、破洞。中央社記者趙麗妍攝 114年2月16日