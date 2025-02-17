新光三越提外牆整修施工架申請未附計畫 中市府退件

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中新光三越發生氣爆釀重大傷亡，中市府都市發展局今天表示，下午接獲新光三越提出建築物外牆整修施工架申請書，由於未檢附施工計畫書，已予退件，要求儘速補齊。

台中新光三越百貨13日疑因12樓裝修施工造成氣爆，都發局表示，已於14日通知新光三越，外牆及附掛物因公安事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，其餘應立即拆除。

為加速搶災作業維護公共安全，都發局已再度要求新光三越限期明天前完成危險物排除，危險狀況排除後須檢附專業技師或建築師安全簽證，送都發局備查。

新光三越於下午1時30分向都發局提出建築物外牆整修施工架申請書，都發局表示，即刻指派專人審查，經查此緊急災害的安全維護並未檢附建築物外牆搶修施工計畫書（尚缺施工項目、施工工法、施工動線、施工材料、施工機具等），因此已予退件，要求新光三越儘速補齊申請書圖文件並向都發局報備。

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都發局指出，新光三越百貨公司意外現場，尚有涉及公共危險部分，為加速險象排除速度，都發局要求業者應於2月18日前排除剝落危險物；業者已於14日先派遣吊車針對前廣場外牆危險剝落物進行清理，其餘包括外牆帷幕及鐵件等附掛物，業者於今天再派吊車緊急拆除。

有關後續防護措施及改善作業，都發局強調，業者仍須依規委託專業技師或建築師提送安全證明文件至都發局備查；改善期間建築物安全，依規也須由公司負全部法律責任。（編輯：陳仁華）1140217