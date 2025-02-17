遭疑對公安無積極作為 中市：商場大型檔期主動稽查

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）新光三越台中中港店氣爆案，初判12樓施工裝修導致，市府未收到施工申請也遭疑未主動稽查，市議員憂其他公共安全風險；都發局今天指出，百貨大型檔期會主動稽查，若民眾檢舉屬實也必開罰。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，消防局初步研判疑12樓進行裝潢施工導致；台中市政府都市發展局表示，未收到業者提出施工申請。

民進黨台中市議員江肇國指出，如果連新光三越這麼大規模裝修沒有申請，市府也說一概不知情，是否台中市內其他「供公眾使用的建築物」也正處於未受管理的風險之中；他說，市府如果沒有積極作為、對業者毫無約束力，又該如何保障民眾公共安全。

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對此，市府都發局透過文字稿說明，百貨商場依法每年均應委託專業機構，針對避難逃生、防火區劃等項目，進行公共安全檢查簽證及申報作業並提送都發局備查；都發局也會在大型檔期主動稽查，確保逃生避難動線無虞。

都發局指出，新光三越台中中港店雖公安簽證合格，卻未依規事先申請施工，更因施工不當，致使發生重大公安事件，已依法重罰並勒令停用；都發局強調，若民眾檢舉百貨商場違規裝修施工，依規到現場勘查，確認違規狀況，屬實必開罰。（編輯：陳仁華）1140217