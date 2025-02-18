台中新光三越拆除外牆懸掛物 中市要求18日完成

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中新光三越發生氣爆釀重大傷亡，台中市都發局要求務必於今天前完成外牆懸掛物拆除工作，否則將開罰，業者今天出動吊車拆除危險設施，也表示，會儘速提出安全維護計畫。

台中市都市發展局長李正偉於市政會議後接受媒體聯訪指出，新光三越13日發生氣爆當天及16日兩度公告通知業者必須針對有危險性的外吊懸掛物進行清除，並限定業者於18日以前完成清除，如未如期完成，明天將依建築法規定裁罰新台幣6到30萬元，會依最重裁罰。

台中新光三越今天出動吊車進行外牆懸掛物拆除作業，業者表示，今天因屬搶災搶險階段，和一般營建工地、營建工程須完成安全維護設施不同。第一時間拆除危險設施，維護公共安全。

新光三越指出，施工時已依照規定加強注意，由於目前建物周邊仍有警戒封鎖線，且封到周邊人行道，已派保全協助維護導引行人，做好路口相關交通管制安全措施。

對於新光三越以吊車將外牆懸掛物往建築物內放置未吊掛下來，李正偉指出，可避免由高空懸吊下來，有營建廢棄物要後續處理的問題，他尊重專業技師的判斷，希望今天務必完成清除危險懸掛物，如未如期完成，明天會依建築法規定最重裁罰30萬元。

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李正偉說，由於新光三越周邊已拉起封鎖線到人行道，不像一般工地會有民眾從旁邊通過，只要業者注意封鎖線內的安全，線外有保全人員協助，因此沒有強制要求做防護網及安全圍籬。

此外，針對新光三越昨天提出的安全維護計畫因未檢附相關施工計畫、施工機具、施工動線及交通維持計畫等，昨天遭都發局退件要求補件，新光三越表示，會儘速提出。（編輯：謝雅竹）1140218