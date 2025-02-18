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中市府稽查大型商場 第4天查獲2家缺失將開罰

2025/2/18 14:22（2/19 15:00 更新）
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台中新光三越百貨13日發生氣爆釀重大傷亡，台中市政府從14日起針對大型商場及量販店展開公安聯合稽查作業，17日邁入第4天，由都發局會同各單位前往商場稽查，4家中2家有缺失將開罰。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月18日
台中新光三越百貨13日發生氣爆釀重大傷亡，台中市政府從14日起針對大型商場及量販店展開公安聯合稽查作業，17日邁入第4天，由都發局會同各單位前往商場稽查，4家中2家有缺失將開罰。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中新光三越百貨13日發生氣爆釀重大傷亡，台中市政府從14日起針對大型商場及量販店展開公安聯合稽查，市府今天表示，昨天第4天稽查4家，其中2家有缺失將開罰。

台中市政府針對全市大型商場及量販店聯合稽查昨天邁入第4日，由都發局會同各單位稽查麗寶OUTLET MALL、愛買復興店、大買家國光店、LaLaport台中等商場。

都發局副局長曾文誠表示，這次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，並請各機關本於權責詳細檢查，以維護百貨商場安全。

都發局說明，17日稽查場所中，麗寶OUTLET MALL與LaLaport台中尚符合規定；愛買復興店有「燃氣設備」缺失、大買家國光店有「餐廳防火區劃」缺失。

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都發局指出，昨日稽查中涉及建築法違規的2處場所，均將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並於現場宣導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

都發局表示，後續將針對尚未稽查的18家大型百貨商場及量販店持續聯合稽查，預計將於2月21日前完成稽查作業，確保公安。（編輯：謝雅竹）1140218

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