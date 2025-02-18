台中新光三越氣爆波及2歲童 腦壓降低生命跡象穩定
2025/2/18 15:47（2/18 16:01 更新）
（中央社記者蘇木春台中18日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，澳門來台旅遊的1家7口受波及，其中2歲女童仍在加護病房治療。院方今天表示，女童生命跡象保持穩定，腦壓有降低趨勢，正持續治療觀察。
澳門4代1家7口來台旅遊，事發當時在台中新光三越外廣場步行受波及，造成58歲盧姓女子（祖母）、56歲鄧姓男子（祖父）死亡，2歲女童、85歲沈姓曾祖母，24歲鄧姓叔叔、30歲鄧姓父親、31歲葉姓母親等人受傷。
其中，2歲女童一度無生命跡象，女童的父母案發後在路旁呼救，幸遇上見義勇為的蔡男協助開車送往澄清醫院中港院區治療，經搶救恢復呼吸心跳後，轉送中國醫藥大學附設醫院治療。
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中國附醫今天透過文字稿表示，女童生命跡象持續保持穩定，腦壓有降低趨勢。溫控療法告一段落，已逐步調節回溫中，醫護團隊將持續治療觀察。
新光三越百貨台中中港店13日中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷。全案檢警仍持續調查釐清，試圖還原現場並追究相關責任。（編輯：謝雅竹）1140218
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