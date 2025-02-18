台中新光三越：3500名專櫃人員協調廠商短期安置

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中新光三越發生氣爆後全館停業中，有專櫃人員抱怨被派到外地支援，新光三越今天指出，台中店約3500名專櫃人員，已協調廠商啟動短期安置計畫，支援其他活動或進行教育訓練。

台中新光三越百貨13日發生氣爆造成重大傷亡，新光三越營業本部副本部長謝英明下午接受媒體聯訪時先感謝所有幫忙的社會大眾，也強調，會持續關心罹難者及受傷住院的民眾，目前還有11人住院治療中。

對於台中市都發局要求今天必須清除外牆懸掛物，謝英明說，今天已安排吊車進行立即危害的掉落物拆除工作。至於昨天被都發局退件的安全防護計畫，在慌亂中確有不完善之處，已委請專業建築師針對安全防護計畫加速進行，希望儘快提出。

針對有專櫃人員抱怨遭派到外地支援，謝英明說明，台中店共有約800個專櫃，3500名專櫃人員，總公司已協調合作廠商展開短期安置計畫，可能安排支援其他活動，還有廠商安排教育訓練工作，例如LV用線上方式讓員工進行教育訓練，後續大家都會在保障工作權之下，讓員工都能安心，但不同品牌有不同應對措施，他無法一一說明。

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有媒體報導，新光三越在氣爆發生後，館內還在廣播「系統故障」、「購物愉快」等，謝英明對此表示，可能在慌亂中民眾有誤解，播音人員即刻先提醒消費者不要搭乘電梯，10分鐘內便播報「因電力故障，請聽從引導，迅速利用各安全門往安全地方疏散」由於情況緊急，緊急狀況下有些誤會，敬請見諒。

對於專櫃人員或廠商想進入取得私人物品，謝英明表示，確實有些食材可能會有問題會先清除掉，至於私人物品及會受潮、受損物品，他們都會做處置，都有在配合。後續需等安全防護計畫提出來，接著才能再進行全館安全鑑定。（編輯：郭諭儒）1140218