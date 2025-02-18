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台中新光三越氣爆 都發局：百貨淡季應加強稽查

2025/2/18 18:47（2/18 19:36 更新）
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台中新光三越百貨氣爆釀重大傷亡，市府都市發展局長李正偉（圖）18日表示，百貨大都利用春節後的淡季進行整修或調整櫃位，2024年底市府稽查時並未發現新光三越有整修行為，但這次沒申請就進行整修，未來空窗期也應加強稽查。中央社記者郝雪卿攝 114年2月18日
台中新光三越百貨氣爆釀重大傷亡，市府都市發展局長李正偉（圖）18日表示，百貨大都利用春節後的淡季進行整修或調整櫃位，2024年底市府稽查時並未發現新光三越有整修行為，但這次沒申請就進行整修，未來空窗期也應加強稽查。中央社記者郝雪卿攝 114年2月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中新光三越百貨13日發生氣爆釀傷亡，台中都發局今天表示，過去都在重要檔期前夕針對百貨稽查，從這次事故發現，業者會利用春節後的淡季整修，形成空窗期，未來應加強稽查。

台中市都市發展局長李正偉今天接受媒體採訪時表示，初步調閱新光三越歷年來整修申請約20、30件，這次發生事故的樓層施工確實未提出申請，已依規定勒令停止使用，等同於要求停業，以新光三越台中店的年營業額來估算，停業1天約損失新台幣6000多萬元。

李正偉表示，過去聯合稽查大都選擇在重要檔期前夕，如母親節或年底週年慶，大約是每年5月、6月間稽查1次，11月、12月稽查1次。

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從這次新光三越發生氣爆的時間來看，李正偉認為，百貨大都利用春節後的淡季進行整修或調整櫃位，去年底市府稽查時並未發現新光三越有整修行為，但這次沒申請就進行整修，未來空窗期也應加強稽查。

都發局稽查主要項目包括無障礙空間、逃生路線、避難出入口部分，李正偉認為，過去稽查時也會針對消防管線查核，但未就瓦斯管線稽查，後續針對百貨公司美食街或一定規模賣場，必要時也要請瓦斯公司派員協同稽查。（編輯：郭諭儒）1140218

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