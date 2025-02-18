台中新光三越氣爆 檢方再傳訊5證人後請回

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（中央社記者蘇木春台中18日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死多傷。檢方今天再傳訊工人、百貨員工等5人以證人身分到案，訊後請回。累計已傳訊22人，尚無人被列為被告，全案檢方仍調查釐清。

台中地檢署今天表示，全案由主任檢察官鄭葆琳統籌，指揮保四總隊警力組成專案小組支援，台中市警察局第六分局13日通知百貨公司職員、瓦斯業者、裝修與拆裝業者等16名證人到案說明，14日完成複訊，諭知16名證人全部請回。

隔日檢方再通知2人（其中1人曾前次傳訊）以證人身分到案釐清，訊問後請回。

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檢方今天再傳訊百貨職員、施工人員及消防設備業者等5人以證人身分到案說明，訊後皆請回。統計至今已傳訊22人到案，目前無人列為被告，全案正持續調查相關人員是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑事責任。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死多傷。檢方接續完成4名死者相驗程序，判定多因頭胸部外傷、鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡。（編輯：戴光育）1140218