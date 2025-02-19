氣爆外牆危險附掛物未拆完 新光三越認罰不迴避

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中新光三越氣爆釀重大傷亡至今6天，台中市政府限期拆除建築外牆有剝落危險的附掛物，都發局昨天現勘後認為仍有公安之虞開罰30萬元，新光三越今天表示，會接受裁罰不迴避。

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆，造成部分外牆及附掛物有剝落危險，市府都發局3次函文限期18日前拆除有剝落之虞的外牆及附掛物，都發局昨天下午會同相關技師辦理現勘，認為外牆防災措施仍有危險及安全疑慮，昨天依規處新台幣30萬元罰鍰，並限期於1週內改善完成，如修復過程有需要可視狀況申請展延。

新光三越營業本部副本部長謝英明下午接受媒體聯訪對此表示，搶災搶險部分確實沒有完全完成，會接受市府裁罰，不用迴避，但因事發在12樓的高樓層，施工有一定的難度，能夠做的一定會做，將就後續專業部分努力去做，盡快完成。

被問到過去6年曾送件30多件室內裝修申請，為何發生氣爆這次沒有申請，謝英明說，新光三越中港店成立25年來經過很多整理，以往都照著政府規定來做，這次確實有疏漏之處，坦承做得不夠好，虛心檢討趕快補救，把這次疏漏改善。

因氣爆而造成的傷亡者，及受影響的消費者及員工，謝英明表示，已第一時間開設「新光三越台中店意外事件受害人專線」，受理各項因意外事件影響的諮詢與建議，到目前已接聽約200通來電，將持續由專人專案接聽與追蹤。

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對於澳門2名罹難者的善後，謝英明表示，從家屬來台都有專人單獨陪同，對於他們有一些相對的儀式，都會盡量協助他們，會陪同到他們離境為止。他也拜託社會大眾給罹難者家屬及傷者空間，讓他們安靜把該做的事情去做好。

有關3500名專櫃人員的安置，謝英明說，台中店有800個專櫃，其中多個專櫃單店排名全台第1，專櫃人員都很優秀，廠商會做最好的安置計畫，但每家廠商性質不同，都有請廠商協助與專櫃人員溝通進行短期安置。（編輯：陳清芳）1140219