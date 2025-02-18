台中新光三越拆外牆附掛物現勘未過 市府再罰30萬元

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中新光三越百貨發生氣爆後，台中市都發局要求業者在今天前拆除有安全之虞的外牆附掛物，經都發局下午現勘後認為外牆仍有安全疑慮，再次依規開罰新台幣30萬元罰鍰。

台中新光三越百貨13日發生氣爆釀重大傷亡，由於未依規送件申請施工而發生氣爆，遭都發局開罰30萬元罰鍰，都發局並要求業者在今天前將有安全之虞的外牆附掛物完成拆除，業者也於今天安排吊車進場拆除外牆懸掛物。

由於新光三越百貨氣爆事故造成部分外牆及附掛物有剝落危險，都發局於13日、16日、17日3次函文新光三越公司針對外牆及附掛物因氣爆事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，應立即拆除並限期於18日完成清理，且應依規提交經專業技師或建築師簽證公共安全無虞文件送都發局備查，以維公安。

都發局表示，經查新光三越公司今天下午4時提送相關證明文件，但經都發局會同相關技師辦理現勘，認為外牆防災措施仍有危險及安全疑慮，今天再次依規重罰30萬元罰鍰。

台中市都發局長李正偉指出，新光三越公司於14日起進行高空拆除作業，並於今天依規檢送專業技師簽證的外牆剝落物結構安全證明書，經都發局於今天下午4時30分率同結構技師，會同新光三越公司及其委任建築師至現場勘查。

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李正偉說，經現勘現場建物仍有許多外牆剝落附掛物未拆除，仍有公安疑慮，且未能符合安全規定，因此都發局依建築法規定，重罰30萬元罰鍰，並限期完成改善。

此外，都發局表示，新光三越公司昨天所檢送的建築物外牆整修施工架申請書，目前尚未補正，後續應請新光三越公司盡速補正申請書圖文件並向都發局報備。（編輯：戴光育）1140218