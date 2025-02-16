新光三越氣爆逾百求助受害專線 涉車損、受傷、取貨

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，新光三越開設意外事件受害人專線，截至15日接獲115通來電，多涉及車損、受傷、取貨訂貨等，台中市府也接獲13件需要法律協助。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。中市府啟動公安勞檢、心理諮商、協助求償專案，要求新光三越成立受害者服務窗口，新光三越在13日開設「新光三越台中店意外事件受害人專線」。

新光三越百貨公司營業本部長、副總曹美虹今天接受媒體聯訪時，她表示，截至15日已接獲115通來電，目前有10人負責處理，將以最快速度回覆民眾問題。

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新光三越透過文字稿說明，每天上午10時至下午6時，專線提供專人服務，115通來電主要涉及車損、受傷、顧客取貨訂貨等相關問題。

市府法制局與勞工局共同成立專案法律諮詢服務，法制局統計，自14日至16日電話諮詢共有4件，1件為新光三越員工、3件為一般民眾；另外，以網路進行登記者有9名受害者，6件為新光三越員工、3件為一般民眾，後續將會有專人負責聯繫，協助相關法律諮詢服務。（編輯：陳仁華）1140216