新光三越氣爆傳施工工班是派遣工 本部長：廠商均須合法且簽約

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）新光三越台中中港店13日氣爆，外傳當天施工工班為派遣工，新光三越今天回應，施工廠商有規範，均須合法廠商且簽約，將配合檢警釐清肇因，不斷重申比任何人更想知道真相。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，新光三越百貨公司營業本部長、副總曹美虹今天接受媒體聯訪，她先是感謝這段期間，因氣爆事件受到各界協助，包含警消、醫護、媒體等，她深深一鞠躬表示謝意；接著多次提到新光三越比任何人更想知道事情真相，並表示會努力讓大家生活可以回歸正常。

外傳，當天施工的工班為派遣工人，施工時並未通知欣中天然氣公司就擅自切割管線；曹美虹指出，新光三越有一套內規核定廠商，所有施工廠商都是簽約且合法廠商，新光三越自始至終會秉持負責任態度，全力配合檢警釐清事故原因。

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至於氣爆發生現場12樓，以及外牆部分何時拆除，曹美虹則說，12樓等待偵查，必須要釐清原因，第1天已先清理水舞廣場，外牆部分在相關單位允許下，以吊車將可以拆除的先拆除，但有些部分須搭建鷹架，相關單位需要時間評估，近期內會將危險物儘快拆除。

她說，目前封鎖線以內都是管制區，廠商不能進來，目前不會清點櫃位財損。（編輯：陳仁華）1140216