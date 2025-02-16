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新光三越氣爆案 欣中天然氣：開關閥未受損、切割瓦斯管應先告知

2025/2/16 13:25（2/16 13:53 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，事發後欣中天然氣股份有限公司配合消防局鑑識小組重回現場逐樓勘查，天然氣管線的外觀及封塞的塞頭均完整。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月16日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，事發後欣中天然氣股份有限公司配合消防局鑑識小組重回現場逐樓勘查，天然氣管線的外觀及封塞的塞頭均完整。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中新光三越氣爆案，欣中天然氣公司今天表示，10日已拆卸瓦斯表、封閉管路停氣，氣爆後勘查，天然氣管線開關閥及塞頭均完整。如要切割瓦斯管，應該告知公司由專業人員處置。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。消防署初步依據在場人員筆錄調查得知，案件發生前20分鐘，有廠商聞到瓦斯味，並詢問瓦斯開關閥位置，有施工廠商使用砂輪切割瓦斯管線，施工到東北側時發生爆炸，可判斷裝修案與爆炸案有相關性。

台中市消防局長孫福佑指出，初步研判疑似瓦斯氣爆，後續將持續配合檢方調查。

外界質疑，瓦斯管線雖在裝修前已經關閉，但瓦斯管分支恐有殘留的餘氣。欣中天然氣股份有限公司今天告訴中央社記者，10日已拆除瓦斯表，管線也封閉停氣。事發後配合消防局鑑識小組重回現場逐樓勘查，天然氣管線的外觀以及封塞的塞頭均完整。

欣中公司也以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯洩漏反應，現場也無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。欣中公司強調，如果要進行瓦斯管切割或相關動作，都應該告知公司並由專業人員處置。

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針對新光三越氣爆案，台中地檢署13日漏夜複訊16名工人、百貨員工、欣中天然氣股份有限公司員工，15日再傳訊1名百貨職員、1名施工工人複訊，目前傳訊18人均以證人身分請回。

專案小組15日重回案發現場，尋找相關跡證，釐清肇事原因。全案持續調查相關人員是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑事責任，專案小組將儘速調查、審慎釐清。（編輯：謝雅竹）1140216

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新光三越台中中港店13日發生氣爆，事發後欣中天然氣股份有限公司配合消防局鑑識小組重回現場逐樓勘查，天然氣管線開關閥未受損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月16日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，事發後欣中天然氣股份有限公司配合消防局鑑識小組重回現場逐樓勘查，天然氣管線開關閥未受損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月16日
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