台中新光三越氣爆停電 警每天負重爬12樓：只想早日找出真相
2025/2/17 12:31（2/17 12:55 更新）
（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中新光三越百貨氣爆後全館停電，台中市警察局第六分局員警基於任務需求，案發後每天需要徒步從1樓爬到12樓，身上還帶著6到8公斤裝備及頭戴工程帽，警方今天表示，大家沒有抱怨，只想早日找出真相。
台中新光三越百貨於13日接近中午發生氣爆釀4死及30多人輕重傷，肇事原因及責任歸屬目前全案由台中地檢署偵辦中，由於氣爆後全館停電，轄區六分局員警在案發後，每天接獲交付任務，從1樓徒步到12樓，至少1天3到5趟。
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台中市警察局第六分局市政派出所長曾一峯今天接受媒體聯訪表示，員警案發後每天徒步從1樓到12樓，體力負擔很大，加上全身裝備，及為安全起見，要求頭戴工程帽，全身裝備就達6到8公斤，有些體力不濟員警，爬到8樓、9樓時需要休息1分鐘再往上爬。
曾一峯指出，員警的S腰帶上配有警棍、警槍，還要戴工程帽，加上防彈背心，平均全身裝備6到8公斤，雖然辛苦，但員警都甘之如飴，只希望完成任務，早日找出真相，還死者公道。（編輯：謝雅竹）1140217
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