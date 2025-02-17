加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
父親柯承發病逝 北所：柯文哲可依法申請返家
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆2/91
首頁 / 社會

台中新光三越氣爆停電 警每天負重爬12樓：只想早日找出真相

2025/2/17 12:31（2/17 12:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中新光三越百貨氣爆後全館停電，台中市警察局第六分局員警基於任務需求，案發後每天需要徒步從1樓爬到12樓，身上還帶著6到8公斤裝備及頭戴工程帽。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月17日
台中新光三越百貨氣爆後全館停電，台中市警察局第六分局員警基於任務需求，案發後每天需要徒步從1樓爬到12樓，身上還帶著6到8公斤裝備及頭戴工程帽。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中新光三越百貨氣爆後全館停電，台中市警察局第六分局員警基於任務需求，案發後每天需要徒步從1樓爬到12樓，身上還帶著6到8公斤裝備及頭戴工程帽，警方今天表示，大家沒有抱怨，只想早日找出真相。

台中新光三越百貨於13日接近中午發生氣爆釀4死及30多人輕重傷，肇事原因及責任歸屬目前全案由台中地檢署偵辦中，由於氣爆後全館停電，轄區六分局員警在案發後，每天接獲交付任務，從1樓徒步到12樓，至少1天3到5趟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市警察局第六分局市政派出所長曾一峯今天接受媒體聯訪表示，員警案發後每天徒步從1樓到12樓，體力負擔很大，加上全身裝備，及為安全起見，要求頭戴工程帽，全身裝備就達6到8公斤，有些體力不濟員警，爬到8樓、9樓時需要休息1分鐘再往上爬。

曾一峯指出，員警的S腰帶上配有警棍、警槍，還要戴工程帽，加上防彈背心，平均全身裝備6到8公斤，雖然辛苦，但員警都甘之如飴，只希望完成任務，早日找出真相，還死者公道。（編輯：謝雅竹）1140217

延伸閱讀
台中新光三越氣爆波及1樓廣場 男子急載澳門2歲童就醫成無名英雄2護理師逛街救新光三越氣爆傷患 彰基頒10萬禮券感謝傳遞社會正能量台中新光三越氣爆 消防局：12樓消防設備被關閉 開罰30萬元台中新光三越氣爆4死 每位罹難者獲補償金1100萬元新光三越氣爆逾百求助受害專線 涉車損、受傷、取貨新光三越氣爆案 欣中天然氣：開關閥未受損、切割瓦斯管應先告知
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新光三越氣爆逾百求助受害專線 涉車損、受傷、取貨
41
更多編輯台推薦新聞：