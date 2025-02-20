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台中新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 家屬低調辦告別式

2025/2/20 15:16（2/20 15:51 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，其中澳門一家7口來台旅遊受波及，造成鄧姓夫妻死亡、5人受傷，家屬20日低調舉辦告別式，場地外電子看板只打上「鄧府治喪」等字樣。中央社記者蘇木春攝 114年2月20日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，其中澳門一家7口來台旅遊受波及，造成鄧姓夫妻死亡、5人受傷，家屬20日低調舉辦告別式，場地外電子看板只打上「鄧府治喪」等字樣。中央社記者蘇木春攝 114年2月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，其中澳門一家7口來台旅遊受波及，造成鄧姓夫妻死亡、5人受傷，家屬今天低調舉辦告別式，遺體火化後，骨灰將由家屬帶回家鄉。

家屬今天在台中崇德殯儀館舉辦告別式，經家屬討論決定低調進行，場地外電子看板只打上「鄧府治喪」，並婉拒中市府等官方單位代表到場致哀。

儀式今天僅辦家祭未舉行公祭，女童的叔叔等親友也到場送別至親，近中午移靈至東海火葬場火化，骨灰後續將由家屬帶回家鄉。

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澳門4代1家7口來台旅遊，事發當時在台中新光三越外廣場步行受波及，造成58歲盧姓女子（祖母）、56歲鄧姓男子（祖父）死亡，2歲女童、85歲沈姓曾祖母，24歲鄧姓叔叔、30歲鄧姓父親、31歲葉姓母親等人受傷。

其中，2歲女童一度無生命跡象，女童的父母案發後在路旁呼救，幸遇上見義勇為的蔡男協助開車送往澄清醫院中港院區治療，經搶救恢復呼吸心跳後，轉送中國醫藥大學附設醫院治療，目前生命跡象持續保持穩定，腦壓有降低趨勢。（編輯：李淑華）1140220

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