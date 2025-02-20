台中新光三越氣爆後9廠商資遣19員工 中市勞工局追究原因

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中20日電）新光三越台中中港店氣爆後無限期停業，中市府今天舉辦勞動權益說明會，勞工局表示，目前收到9家廠商，因氣爆事件資遣19名員工，會再逐一向廠商了解資遣員工原因。

因應台中新光三越爆炸事件，中市勞工局今天舉辦勞動權益及服務資源說明會，逾百名勞工與櫃位廠商參加；說明會由勞工局長林淑媛主持，勞動部勞工保險局、勞動力發展署中彰投分署等單位也派代表出席。

林淑媛接受媒體聯訪時表示，勞工局除在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」，今天並舉辦說明會，希望面對面傾聽勞工聲音，若有勞資爭議也可以即時解決或說明。

林淑媛指出，經了解，台中新光三越有833家櫃位廠商、2家外包廠商（清潔保全），已聯繫785家，目前收到14家共資遣28人，其中有5家9人是原先就預定櫃位結束營業，另有9家19人是因氣爆事件影響。

林淑媛提到，會再逐一向廠商了解資遣員工原因，若不符規定會退件；廠商一定要盡量協助勞工安置就業，解僱或資遣是最後手段。

勞工局也接獲部分櫃位勞工申訴，林淑媛說，據部分勞工表示，被要求到台北櫃位支援，雇主一定要遵守勞動基準法調動原則，調動之後工資與勞動權益，都不能有不利變更，也要提供交通、宿舍等必要協助，鼓勵業主與勞工多協商，目前尚未收到違規事項，會持續了解。

出席的櫃位謝姓女員工受訪時表示，因為公司中部只有台中新光三越1個櫃點，要支援只能到新竹或台南，若去支援會造成生活困難，目前都是以休假處理；薪資主要是看業績，現在只能領底薪，有其他同事已先去找兼差，勞資雙方還在討論。

新光三越營業本部副本部長謝英明下午在新光三越門口接受媒體聯訪，被問及臨時申請撤櫃者有多少，有廠商申請資遣勞工，謝英明表示，中港店廠商都已合作很久，有時候會有活動調整，無法得知廠商及專櫃人員僱傭關係，會與勞工局同步了解申請狀況；希望合作人員都可得到短期安置計畫，有聽到他們的心聲希望可以留在台中工作。

謝英明提到，持續協調833家廠商對受影響員工安排妥善的短期安置計畫，同時也重視員工與廠商心理健康，已與專業心理諮商機構合作，進行心理支持與情緒梳理，進一步擴展支持計畫範圍，讓更多人獲得適切心理關懷。

有媒體報導，氣爆後專櫃人員在20分鐘才接獲撤櫃訊息，因為憂心擅自離櫃恐受罰。謝英明表示，都是誤解，當下絕對是一片混亂，專櫃人員以及其他員工都是工作夥伴，當下若有疏失，請多包涵，他強調，絕對不會傷害工作夥伴。

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有關現場緊急搶災搶險，謝英明說，新光三越已委請建築師團隊以及專業營造工程顧問公司，加速進行安全防護工作。至於放有薪假員工，將持續到可回到大樓內合法工作。

台中新光三越百貨中港店13日發生氣爆，事發後中市府勒令無限期停業。據勞工局統計，新光三越有303名員工，專櫃廠商833家，專櫃人員約3500人受影響。（編輯：陳仁華）1140220