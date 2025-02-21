台中店氣爆後外傳停業2年整修 新光三越否認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）新光三越台中中港店氣爆後無限期停業，外傳將停業2年整修。業者今天表示，絕對不會這樣去想，因為影響4000人的工作權，今天已委由專業團隊到館內進行安全勘查，加速防護工作。

新光三越台中中港店氣爆後無限期停業，外傳將停業2年整修，且有館內廠商在社群網站抱怨，有價值新台幣600萬元的貨品卡在館內拿不出來，已有廠商出現現金流問題，恐現倒閉潮。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，事發至今大樓仍在封閉狀況，正在進行安全場勘，所有貨品確實無法進出，這棟大樓事實上不會只有600萬元的商品，在完成安全措施前不會開放，希望能盡快完成搶修。

謝英明說，對每個專櫃廠商會盡到溝通與協助，還是以員工為優先，這棟有近4000人工作受影響，會盡量做好短期安置，並顧好員工的生活與生計。

針對外傳停業2年大整修，謝英明表示，絕對不會這樣去想，因為影響4000人的工作權，建築師公會今天提到建築主結構沒有受到傷害，如果結構沒問題，對後續加快應該有幫助。

謝英明說，今天建築師與營造等團隊，都已進到館內進行勘查，加速進行防護工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市都市發展局正工程司趙崇彣今天受訪表示，基於公共安全，已於16日發文通知新光三越，因大樓部分樓層結構受損及升降設備變形，安全有疑慮，如果人員要進出，請業者委由建築師或專業技師，確認出入動線範圍及所涉及樓層結構、昇降設備及相關室內空間。

趙崇彣指出，經確認安全無虞後，再依評估結果是否須施作安全防護，並向都發局備查後，再經檢、警、消單位申請同意，由新光三越公司確認進入方式，才可以進入。今天已收到新光三越送件「建築物安全評估人員進出計畫」，都發局已派專人辦理並備查在案。（編輯：謝雅竹）1140221