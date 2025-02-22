台中新光三越展開外牆清理 專業人員進場查勘

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中新光三越13日發生氣爆後至今未開放人員進入，新光三越今天表示，目前已搭設圍籬清理外牆，由相關專業人員進場查勘，2階段程序完成，確定安全無虞，才能開放人員進入。

台中新光三越13日發生氣爆造成重大傷亡，事故發生後全館拉起封鎖線，至今未開放人員進入，由於專櫃廠商及人員還有個人財物在館內無法取出，都希望能儘快開放進館取出。

外傳下週就能開放人員進入，新光三越營業本部副本部長謝英明下午接受媒體聯訪未明確回應，他表示，由於台中市都發局限期完成大樓外牆附掛物清理，目前靠近台灣大道的大樓前已搭設圍籬，以方便進一步進行外牆附掛物清理。

謝英明指出，要開放人員進去，還要確認大樓內部是否安全無虞，目前提出「建築物安全評估人員進出計畫」已獲都發局備查，允許相關專業人員進場查勘，場勘後會儘速做出評估計畫，2階段程序完成，安全無虞才能開放人員進館。

謝英明說明，所謂安全無虞，並不是要整個大樓修繕完成，而是整個大樓結構鑑定沒有問題，有些地方需要初步維修，完成後就能讓人員進去。

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對於有媒體指將分4大區域開放，謝英明表示，這個說法還言之過早，可以確認的是，由於事故發生在靠近台灣大道那邊，所以未來如果開放人員進入，就會選在反方向進行，會確保臨時進出安全無虞。

謝英明強調，已委託專業建築師團隊與營造工程顧問公司，加速推動安全防護計畫，讓後續作業加速進行。（編輯：郭諭儒）1140222