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台中新光三越員工短期安置 謝英明：思考中尚無計畫

2025/2/23 20:19（2/23 20:31 更新）
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台中新光三越氣爆釀嚴重傷亡，已啟動外牆安全防護，吊車22日開始進駐，展開外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。（台中新光三越提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月23日
台中新光三越氣爆釀嚴重傷亡，已啟動外牆安全防護，吊車22日開始進駐，展開外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。（台中新光三越提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月23日
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中新光三越13日發生氣爆後停業中，是否會開設第二賣場短期安置人員，新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，確實有在思考研擬中，但目前還沒有成形計畫。

謝英明下午接受媒體聯訪說明，台中新光三越已啟動「外牆安全防護」作業，吊車從昨天開始進駐，進行外牆附掛物掉落的緊急搶災作業。

謝英明表示，也同時展開「建築物安全評估人員場勘」，所委請專業建築師團隊與營造工程顧問公司，已加速展開建築物安全勘查，將在安全無虞之下，讓人員盡快返回館內，取回私人物品。

對於傳出新光三越將於台中世貿中心設置第二賣場短期安置員工，謝英明指出，台中店有將近80萬會員，每年有1000萬人次進出，目前各種可能性都在考慮中，能否實際服務客人，也在思考及研擬，但目前還沒有成形計畫。

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至於傳出有專櫃人員接獲通知27日進駐台中世貿中心，謝英明說，總公司面對的是專櫃品牌廠商，專櫃人員收到什麼訊息，他目前無法回答，可能是專櫃人員接獲廠商通知，但這部分不是他們去談的。

是否已在選址，謝英明表示，台中有哪些適合地點，都會盡量思考，如有成形及確定才能公布，目前都只是想法而已，能否做出來還需要時間，有完整計畫才能回答。（編輯：陳仁華）1140223

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