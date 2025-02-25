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台中新光三越一度通報飄瓦斯味 業者澄清非外洩

2025/2/25 16:10（2/25 16:30 更新）
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台中市消防局25日上午獲報，指新光三越中港店現場疑飄散瓦斯味，立即派遣消防人車到場警戒，經儀器探測後未發現有瓦斯等異味，後續由瓦斯公司調查釐清。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月25日
台中市消防局25日上午獲報，指新光三越中港店現場疑飄散瓦斯味，立即派遣消防人車到場警戒，經儀器探測後未發現有瓦斯等異味，後續由瓦斯公司調查釐清。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月25日
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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中新光三越13日氣爆停業中，今天上午一度傳有瓦斯飄散，警消獲報到場警戒。業者說，經瓦斯公司檢測後，確認是異味非瓦斯，大樓內沒有在施工與營業，不會有瓦斯外洩問題。

台中市消防局上午獲報，台中新光三越現場疑似飄散瓦斯味，立即派遣消防人車到場警戒，經儀器探測後未發現有瓦斯等異味，後續由瓦斯公司調查釐清。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，現場雖然有異味，但經欣中天然氣公司人員檢測後，確認不是瓦斯，大樓裡面沒有在施工與營業，不會有瓦斯外洩的問題。

謝英明說，目前正持續外牆安全防護緊急搶災作業，及專業人員入館勘察，整個計畫還在做細部規劃，待計畫獲市府核備後，會立刻通知所有人員，分批、安全進入建築，員工就能取回私人物品，還有一部分食材也需要處置。

謝英明指出，因為外牆樓層與面積關係，風力使外牆作業有相當難度在，原先希望1週內完成，避免造成用路人的影響，且不希望搶工造成安全問題，正向市府申請展延，讓防護與拆遷做到最好。

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至於貨品部份，謝英明說，館內有800多個專櫃，有相當多貨物，但貨品移出需要升降設備，設備待檢修與修復，會盡快讓專櫃貨品流動。

提到受影響廠商安置，謝英明表示，台中有好幾個腹案，希望多找幾個地點跟廠商合作，讓人員可以短期安置與工作，目前正在陸續確認中，除在台中找第二賣場外，也會在全台找適合的場地，包括台北南西店、台北信義新天地、台南新天地等，提供受影響的廠商能銷售貨物，一起度過難關。（編輯：李淑華）1140225

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