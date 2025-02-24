台中新光三越搭防墜網清外牆 研擬第二賣場短期安置

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中新光三越13日氣爆停業中，新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，今起架設防墜網，加速清理外牆附掛物，並研擬人員短期安置方案，尋找合適地點設置第二賣場進行短期安置。

台中新光三越13日發生氣爆造成重大傷亡，全館至今停業中，館內近4000名工作人員待妥善安置，謝英明下午接受媒體聯訪時表示，由於部分工作人員希望留在台中工作，設置第二賣場短期安置工作人員是腹案之一。

是否下週開放讓人員進入館內拿回私人物品，謝英明說，目前已啟動「外牆安全防護」緊急搶災作業，今天開始進行雙層安全防墜網架設，加速展開外牆附掛物防掉落相關措施，還有專業技師也入館場勘，兩階段工作完成及獲市府都發局備查，才能讓人員進入取回物品，但貨品部分不包括在內，目前進度還算順利。

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至於設置第二賣場部分，謝英明認為，台中店有800多個專櫃，而且業種很多，必須有這麼大面積的地點，會儘量尋找合適地點，目前正研擬各種方案，等計畫明確再對外說明，至於之前傳出的台中世貿中心，因為地點不適當，已從考慮範圍內排除。

謝英明認為，個別專櫃廠商會有各自想法，沒有標準答案，所有專櫃都有各自服務的主顧客，目前都是短期因應方式，還是要努力將搶修工程做完，才能回應所有專櫃人員及全部顧客。（編輯：陳仁華）1140224