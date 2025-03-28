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台中新光三越氣爆火調判定瓦斯氣爆 發現菸蒂等關鍵證據

2025/3/28 12:04（3/28 14:08 更新）
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新光三越台中中港店氣爆火調結果出爐，判定為瓦斯氣爆，並發現菸蒂等關鍵證物。（中央社檔案照片）
新光三越台中中港店氣爆火調結果出爐，判定為瓦斯氣爆，並發現菸蒂等關鍵證物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。消防局火調報告今天出爐，判定發生原因為瓦斯氣爆，在12樓搜到菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等關鍵證物，後續交由地檢署釐清案情。

台中市消防局發布新聞稿表示，台中新光三越氣爆案，消防局火災調查人員在檢察官指揮下，成立專案調查小組，勘察共13次、累積近百調查人次。

消防局指出，除現有調查人員全力投入外，並邀請相關學者、專家成立氣爆鑑定會，且到現場實地勘察，委員會一致通過，同意氣爆發生原因為瓦斯氣爆。

消防局提到，由於氣爆後因現場受爆炸衝擊波影響，導致原本格局遭破壞，相關配置物品、管線變形位移嚴重，增加勘察困難度。

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消防局表示，調查小組在12樓搜到多樣關鍵證物，其中包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，已完成鑑定書，判定發生原因為瓦斯氣爆。消防局今天將由專人，將調查鑑定書送地檢署及轄區警察分局，據以進行後續調查偵辦，以早日釐清案情。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，她在2月26日由醫療包機轉送回澳門，於3月7日離世，全案已造成5人死亡。（編輯：郭諭儒）1140328

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