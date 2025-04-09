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台中新光三越氣爆案 中檢：有部分人已列被告
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台中新光三越氣爆案 中檢：有部分人已列被告

2025/4/9 12:42（4/9 12:58 更新）
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台中新光三越發生氣爆釀5死，台中地檢署9日表示，目前全案已累計訊問50名證人，有部分人員已列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查釐清。中央社記者蘇木春攝 114年4月9日
台中新光三越發生氣爆釀5死，台中地檢署9日表示，目前全案已累計訊問50名證人，有部分人員已列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查釐清。中央社記者蘇木春攝 114年4月9日
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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。中檢今天表示，目前全案已累計訊問50名證人，有部分人員已列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查，盡速還原事實全貌、釐清責任歸屬。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，台中新光三越氣爆案，檢方依據全案蒐證所得證據資料，對於可能涉及刑事責任的案件相關人員，包含業者、廠商、施工單位等進行全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，對於究責對象及範圍，尚待偵查終結始能全盤認定。

檢方指出，截至8日止，檢察官會同專案小組進入現場勘查9次，複訊人數累計證人50名（64人次），均以證人身分傳訊。

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檢方表示，對於日前收到台中市政府消防局陳送的火調報告，專案小組已進行研究、分析，並持續進行各項偵查作為。對於可能涉及刑責人員研析犯罪嫌疑、適時轉列被告，有部分人員已列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查，盡速還原事實全貌、釐清責任歸屬。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，2月26日由醫療包機轉送回澳門，於3月7日離世，全案已造成5人死亡。（編輯：李錫璋）1140409

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