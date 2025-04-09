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台中新光三越建物修復工程 中市府：已退件3次

2025/4/9 10:34（4/9 11:48 更新）
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台中新光三越發生氣爆後，建物外圍目前掛上防護網，業者提報「整體整建修復至可供使用計畫」，因未完整提出整體安全評估和專業簽證，遭市府退件。中央社記者趙麗妍攝 114年4月9日
台中新光三越發生氣爆後，建物外圍目前掛上防護網，業者提報「整體整建修復至可供使用計畫」，因未完整提出整體安全評估和專業簽證，遭市府退件。中央社記者趙麗妍攝 114年4月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中新光三越氣爆案，建物改善進入第三階段整建修復。台中市政府都發局長李正偉今天表示，相關安全簽證和安全防護計畫未完成，已退件3次；他強調，市民安全為最大考量。

台中新光三越2月13日發生氣爆，事發至今近2個月，市府勒令全館停用中。李正偉今天在台中市議會接受媒體聯訪指出，業者提報「整體整建修復至可供使用計畫」，未完整提出整體安全評估和專業簽證，如外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，已退件3次，業者修正補件。

李正偉指出，整體整建修復可供使用計畫通過後，後續外牆搭鷹架，進行外掛物清除和內部整建。但要符合三個前提，必須經過檢察官同意，第六警分局完成證物蒐集，才能全面清除施工。

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至於新光三越何時恢復營業，李正偉說，除要考慮三前提，包括完成修復樓層安全防護計畫、各樓層安全評估鑑定（含垂直昇降設備，消防系統，安全逃生避難），以及完成相關傷亡者賠償。

有關新光三越爭取進行內部展開整建修復後，希望5、6月可開放10樓以下使用，李正偉表示，不會以新光三越的期望為主，「市民安全為最大考量」。（編輯：吳素柔）1140409

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