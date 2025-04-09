加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：宜蘭地震規模5.8非0403餘震 無關8日深夜地震
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆2/130
首頁 / 社會

台中新光三越氣爆遭指天然氣總開關未關 欣中：非事實

2025/4/9 10:19（4/9 11:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中新光三越發生氣爆釀5死，台中地檢署持續調查原因。欣中天然氣公司9日表示，報導很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。中央社記者蘇木春攝 114年4月9日
台中新光三越發生氣爆釀5死，台中地檢署持續調查原因。欣中天然氣公司9日表示，報導很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。中央社記者蘇木春攝 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中9日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死，檢方續查原因。有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉，欣中天然氣公司今天說，報導很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。

新光三越公司今天透過文字稿表示，在偵查不公開下，新光三越全力配合檢警消各單位進行調查。新光三越也希望盡快釐清事件真相，會負起該負的責任，決不逃避。

有媒體報導，中檢偵辦台中新光三越氣爆案，查出天然氣的總開關未關閉，偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則是遭到拆除。

欣中天然氣公司副總陳鴻嘉今天告訴中央社記者，案件檢方還在調查中，媒體報導針對性太強，很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。

google news透過 Google News追蹤中央社

台中市消防局今天表示，先前就對外公布，案發樓層的百貨內12樓，原先有設置瓦斯防漏等消防設備，但案發後前往調查，發現消防設備被關閉，在施工標準作業程序中是錯誤的。另外，消防局長孫福佑日前也在市議會報告中提到，因11、12樓的瓦斯以及火災感知器遭關閉，依違反消防法開罰業者新台幣60萬元。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，她在2月26日由醫療包機轉送回澳門，於3月7日離世，全案已造成5人死亡。（編輯：吳素柔）1140409

#中檢
#台中市
#氣爆
#消防法
#新光三越
#澳門
#消防局
台中新光三越發生氣爆釀5死，檢方日前會同消防局與土木、結構等技師到場勘查，進一步調查事發原因。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月9日
台中新光三越發生氣爆釀5死，檢方日前會同消防局與土木、結構等技師到場勘查，進一步調查事發原因。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月9日
延伸閱讀
新光三越氣爆 消防局長：瓦斯總開關要自己關台中新光三越建物修復工程 中市府：已退件3次台中新光三越進入修復階段 安全圍籬獲市府備查台中新光三越氣爆火調判定瓦斯氣爆 發現菸蒂等關鍵證據台中南屯飄瓦斯味 業者確認無外洩後解除封路管制
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆火調判定瓦斯氣爆 發現菸蒂等關鍵證據
23
更多編輯台推薦新聞：